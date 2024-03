(Da Redação - Rádio Tupi)

Comunicadora da Super Rádio Tupi, Cidinha Campos teve uma série de confrontos com Domingos Brazão ao longo dos anos, sempre apontando a ligação dele com o crime. O conselheiro do TCE foi preso no domingo (24) com o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa. Eles são apontados como mentores intelectuais do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

Cidinha sempre apresentou relatórios sobre ações criminosas de Brazão, mas nunca conseguiu que casos de corrupção e assassinatos fossem apurados.

Ameaças públicas de morte

O relatório final da Polícia Federal que detalha a investigação, inclusive, cita a ex-deputada Cidinha Campos ao falar sobre ameaças públicas de morte de Domingos Brazão a rivais.

A comunicadora chegou a registrar boletim de ocorrência contra Brazão, na Polícia Civil do Rio de Janeiro, por ameaça. Em 2014, Cidinha acusou Brazão de, numa reunião, ter dito que a mataria.

“Ele me chamou de puta, vagabunda e disse que mandava matar vagabundo, mas vagabunda, não. Mas que tinha vontade de me matar”, disse Cidinha Campos, à época, no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).