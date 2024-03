Com foco nas eleições municipais que ocorrem em outubro deste ano, o PSDB estuda lançar o ex-deputado João Leite (PSDB) à Prefeitura de Belo Horizonte. A intenção foi divulgada nesta quinta-feira (21/03) durante convenção do partido, que reuniu na capital mineira tucanos de todo o estado.

Ao lado de Leite, estavam o presidente nacional do partido, o ex-governador de Goiás Marconi Perillo; o presidente da legenda em Minas, Paulo Abi-Ackel; e o deputado federal Aécio Neves.

Em conversa com a imprensa mineira, os três defenderam a candidatura do ex-goleiro do Atlético Mineiro e apontaram que o bom resultado de João Leite nas pesquisas eleitorais agradou ao partido, que agora pensa em lançar uma candidatura própria. Na pesquisa encomendada pelo Estado de Minas e realizada pelo Instituto Opus, Leite aparece com 9% das intenções de voto.



"Ainda somos um dos principais partidos, senão o maior, em Minas Gerais, em número de prefeituras e vereadores, e vamos avançar nessas eleições, discutindo também uma candidatura do partido na capital do estado. A ideia do PSDB é ter um pré-candidato em Belo Horizonte. E vemos nosso colega João Leite sendo bem avaliado nas pesquisas eleitorais. Isso nos anima", afirmou Aécio Neves.



Vale relembrar que Leite é o atual presidente da sigla em BH. O ex-deputado estava sendo cotado para se candidatar a vereador. A ideia do partido era que ele fosse cabeça de chapa, podendo, assim, puxar mais candidatos para a Câmara Municipal. Apesar disso, a intenção parece ter mudado.

Foi o que afirmou Perillo, que disse que o PSDB, que tem um legado em Minas, precisa resgatar suas origens. A ideia vem em contraponto à ideia, já estudada nos bastidores da legenda, de se alinhar com a candidatura do atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD).



"Nós queremos uma candidatura a prefeito de Belo Horizonte e queremos candidaturas nas cidades mais importantes, mas também nas médias e pequenas cidades mineiras. Estou convencido de que, pelo histórico do PSDB, podemos fazer o maior número de prefeituras aqui em Minas nessas eleições", afirmou o ex-governador de Goiás.



A ideia de se candidatar parece não estar 100% favorável a João Leite. Entre negativas e uma certa relutância ao falar sobre a possibilidade, o ex-goleiro afirmou à imprensa que tudo precisa ser “bem estudado”. Apesar disso, o ex-deputado não descartou a possibilidade.

"O PSDB não pode abandonar Belo Horizonte. Historicamente, se observarmos as grandes obras da cidade, foi o PSDB que esteve à frente, e nossa cidade precisa muito disso agora", disse ele.

Segundo João Leite, como nativo de Belo Horizonte, ele não deve se recusar a discutir com o partido e com a população local sobre a possibilidade de uma candidatura. “Porém, ainda temos tempo, as lideranças estão em conversas, e estou contribuindo com meu partido e desejo contribuir com minha cidade, Belo Horizonte.”

Ao falar sobre a possível candidatura à Câmara Municipal, o ex-jogador de futebol foi incisivo ao dizer que nunca pleiteou o cargo, apesar de já ter sido vereador em Belo Horizonte. Para ele, este não é o momento para essa discussão.



Prefeitura



Durante a convenção, os tucanos ainda afirmaram que o PSDB precisa agora devolver o brilhantismo à legenda. A intenção do partido é conseguir a maioria das prefeituras do Estado focando em alianças políticas fortes nos municípios. Ainda segundo os tucanos, uma coligação com o PT está fora de questão.