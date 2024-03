Nos 50 anos do golpe cívico-militar, em 2014, muros de Belo Horizonte foram pichados com frases de ordem contra o regime de exceção que perseguiu e matou opositores. A estátua de Milton Campos, que foi ministro da Justiça durante o período militar, foi alvo de cartazes contrários

Com a chegada da marca de 60 anos do golpe cívico-militar, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai realizar, na Fafich, no campus da Pampulha, entre 25 a 27 de março, o seminário 1964 e a ditadura militar no quadro transnacional: novas perspectivas historiográficas.

O evento irá contar com a presença de pesquisadores, em seis mesas-redondas, do período ditatorial para debater questões de relevância histórica. A intenção é colocar no centro da discussão as relações do então governo brasileiro com outros países; e agentes sociais pouco citados, como mulheres, negros e indígenas. As inscrições podem ser feitas no site da UFMG ou clicando aqui.

A coordenação está a cargo dos professores Rodrigo Patto Sá Motta e Miriam Hermeto. Além deles, vão participar os professores Marcos Napolitano (USP), Mateus Henrique Pereira (UFOP) Anna Grimaldi (University of Leeds), Aldo Marchesi (Universidad de la Republica), entre outros.

Leia também: BH: avenidas em homenagem à Ditadura Militar podem ter nome alterado

O professor Daniel Aarão dos Reis (UFF), que lançou em fevereiro o livro 'Na Corda Bamba', obra autoficcional que busca retratar o período pela ótica dos revolucionários, militares e da sociedade, trazendo luz para suas contradições, qualidades, discordâncias e valores.