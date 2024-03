Nikolas e o deputado Diego Garcia (Republicanos-PR) são os únicos homens presentes no colegiado que tem como foco discutir e ampliar direitos da população feminina no país

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi indicado para compor a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. De acordo com os registros de composição do grupo, atualizados nesta quarta-feira (20/3), Nikolas e o deputado Diego Garcia (Republicanos-PR) são os únicos homens presentes no colegiado que tem como foco discutir e ampliar direitos da população feminina no país.

De acordo com fontes na casa legislativa consultadas pela reportagem, a indicação virou motivo de piada nos corredores do parlamento. Ele integra a comissão como suplente, e tem direito a voto. Em março do ano passado, o parlamentar gerou polêmica ao subir na tribuna com uma peruca amarela, alegando que poderia se declarar como mulher.

Leia também: STF determina plano do governo Lula contra incêndios no Pantanal e Amazônia



“Hoje, o Dia internacional das mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar, pois eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui. Hoje eu me sinto mulher. Deputada Nikole”, afirmou ele.

O apelido passou a ser usado por parlamentares críticos a Nikolas como uma forma de debochar da atuação dele durante as atividades parlamentares. Procurado pelo Correio, por meio da assessoria de imprensa, para comentar a indicação à comissão, Nikolas não se manifestou. O espaço segue aberto para possíveis respostas.