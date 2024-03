O Ministério Público deflagrou nesta quarta-feira (20/3), a segunda fase da Operação Marcos 4:22 que cumpriu nove mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao prefeito de Ervália, Eloísio Cunha (União Brasil), um secretário municipal e empresários da cidade da Zona da Mata Mineira.





De acordo com o Ministério Público, os investigados criaram uma empresa para obter vantagens nas licitações abertas pela prefeitura de Ervália.

“Segundo as investigações, que seguem em andamento, os investigados idealizaram e realizaram a criação de uma empresa, objetivando levar vantagens pessoais a partir da contratação com o poder público municipal de Ervália, levando a efeito um complexo esquema de fraude a licitações e contratos, mediante sucessivas subcontratações irregulares, apropriações e desvios de bens públicos, que contavam diretamente com a participação de agentes públicos municipais”, informou o MP.

As investigações começaram em setembro de 2021, quando foi deflagrada a primeira fase da operação. Duas pessoas, à época, foram presas.





Nesta quarta, 50 policiais civis participaram da ação, com os membros do MPMG.





A reportagem tentou contato com o prefeito de Ervália, mas não houve retorno.