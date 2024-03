O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) disse que a Operação Lava-Jato "vive em cada brasileiro que acredita na honestidade e no Brasil". A operação, que se tornou nacionalmente conhecida, completa 10 anos desde sua primeira fase neste domingo (17/3).

Em suas redes sociais, Moro celebrou a data do evento, que se tornou um marco na carreira do atual senador. "A Lava Jato vive em cada brasileiro que acredita na honestidade e no Brasil. Os tempos sombrios passarão e a corrupção voltará a ser um crime em nosso país. A verdade está do nosso lado", disse.

A Lava Jato vive em cada brasileiro que acredita na honestidade e no Brasil. Os tempos sombrios passarão e a corrupção voltará a ser um crime em nosso país. A verdade está do nosso lado. — Sergio Moro (@SF_Moro) March 17, 2024

Apesar dos grandes esforços da operação para combater a corrupção no Brasil, ao longo dos anos as decisões tomadas pela força-tarefa foram questionadas e são alvos de críticas até os dias de hoje. Inclusive, as condenações que o ex-juiz aplicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram consideradas parciais.



Os diálogos entre o ex-juiz federal e os procuradores da Lava Jato, que combinavam estratégias para a operação, também levantaram dúvidas sobre a imparcialidade das autoridades.

Moro é o ex-juiz federal responsável por ter conduzido a maior operação contra a corrupção da história do Brasil. A investigação foi deflagrada pelo Ministério Público do Paraná, em 2014, e revelou um vasto esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, diversas grandes empresas, além de diversos políticos.