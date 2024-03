Ex-presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da pré-candidatura do deputado federal Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que não tem medo de "nenhum julgamento", desde que os juízes sejam "isentos". Essa é a primeira declaração pública do ex-presidente após a divulgação dos depoimentos concedidos à Polícia Federal (PF) no inquérito que apura o suposto plano de golpe de Estado elaborado por ele e aliados.

A fala ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) à prefeitura do Rio Janeiro, neste sábado (16/3).

"Não faltarão pessoas para te perseguir, tentar te derrotar, te acusar das coisas mais absurdas, até de molestar uma baleia no litoral do Brasil. Poderia estar muito bem em outro país, preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos. A vocês todos, muito obrigado pela oportunidade. Está aqui a missão para vocês, conversar com parentes, amigos, vizinhos e aqueles do trabalho para que possamos montar o destino da nossa cidade maravilhosa chamada Rio de Janeiro", disse Jair Bolsonaro.

Apesar da fala remeter às investigações, Bolsonaro não citou o inquérito em nenhum momento. O discurso durou cerca de meia hora.

Indiretamente, também comentou sobre a ação da Polícia Federal contra o deputado Ramagem. "Curiosamente, quando ele se lança pré-candidato, o mundo cai na cabeça dele, como vem caindo ainda na minha cabeça, porque sou um paralelepípedo no sapato da esquerda", disse Jair Bolsonaro.

Ramagem foi diretor da Abin no governo Bolsonaro e alvo de uma operação, deflagrada em janeiro, que mira suspeitos de participarem de uma possível organização criminosa.