Em Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, as eleições municipais ganharam um novo capítulo na terapia de um ex-casal. Stella Nunes, ex-esposa do prefeito Marcos Bizarro (sem partido), anunciou sua pré-candidatura à prefeitura nesta quinta-feira (14/3), enquanto seu ex-marido ainda está estudando quem será seu sucessor.

Bizarro foi reeleito com alta aprovação nas últimas eleições, obtendo mais de 80% dos votos válidos. Nos bastidores, a escolha do prefeito era considerada praticamente imbatível. No entanto, com a entrada da ex-esposa na corrida eleitoral, há uma grande chance de divisão de votos.

Isso se deve ao fato de que Stella também milita no campo da direita. A médica, que trabalhava na prefeitura e foi demitida pelo próprio marido, promete aquecer o cenário político.

“Mulheres na política não são apenas uma presença, são uma necessidade. Meu compromisso com a igualdade, justiça e representatividade é fundamental para construir uma cidade melhor. Este mês, celebramos a coragem e determinação das mulheres que lutam por mudanças reais. Juntas, somos imparáveis”, escreveu em seu Instagram.

Durante uma entrevista na rádio Vox Cidade, Stella divulgou o slogan de sua campanha: “Eleição e mineração, só depois da apuração”, que, segundo ela, reflete a conscientização sobre a importância de priorizar os interesses da comunidade fabricianense.