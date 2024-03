Correio Braziliense - A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (14/3), uma homenagem à irmã Marielle Franco, assassinada em 14 de março de 2018. Ela compareceu também a uma missa realizada no Rio de Janeiro (RJ), junto com a mãe, Marinete da Silva.

"São 6 anos, minha irmã, que a gente luta por justiça por você e pelo Anderson e ainda não temos as respostas. 6 anos que questionam a gente por tudo. Nossa roupa, nossa alegria, nosso jeito de falar… 6 anos que mesmo assim eu me levanto todo dia por você, pelo nosso povo e por tudo que você representava. Você não ia acreditar no tanto de gente que te defende. Trocaria tudo pra ter você comigo", escreveu a ministra nas redes sociais.

Ela e a mãe participaram da missa de seis anos da morte de Marielle e Anderson, realizada na Igreja de Nossa Senhora do Parto, no centro da capital carioca. "Espero que a gente não naturalize e normalize mais, em hipótese nenhuma, nenhum corpo tombado neste país, que a gente consiga humanizar cada vez mais as nossas lutas independemente do que a gente acredita, de quem a gente vota, porque está impossível dialogar com o obscuro, sempre foi, mas tem cada vez mais se acentuado", refletiu Anielle.

A ministra ainda acrescentou em publicação nas redes sociais: "O que aconteceu com a nossa família é uma experiência compartilhada com cada mãe preta, cada favelado, cada mulher negra que enfrenta todos os dias a violência racial, política e de gênero. Essa também é a dor de Ana Paula, mãe de Jonatan Ribeiro. A dor dela também é nossa. Não estamos sozinhas! Estamos juntas, lutando por justiça e não descansaremos até saber. Quem mandou matar Marielle? E por quê?".

Anielle Franco posa ao lado de estátua da irmã Marielle Franco, no Rio de Janeiro (foto: Reprodução)

Durante a celebração, a mãe de Marielle e Anielle também falou sobre os seis anos da morte da filha. "Acho que minha prece hoje é por mais justiça, dignidade, amor e responsabilidade dentro do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. É pelas vidas que estão aqui, para continuar tendo esperanças e o direito de ir e vir. É pelas mães, porque perderam seus filhos, por quem luta por igualdade, e é para dizer também a minha indignação depois de 6 anos na busca constante por justiça para Marielle e Anderson", desabafou.

"Isso não pode mais acontecer. A Marielle foi uma mulher, uma mãe, que deu a mão para muitas outras mães. Hoje estamos aqui com essa missão sendo um pouco mães de Marielle e defenderemos ela com toda a nossa força, por onde passarmos", afirmou Ana Paula Oliveira, fundadora do Mães de Manguinhos. Ela perdeu o filho Jonatha, que tinha 19 anos, em 2014. Ele estava caminhando na rua quando foi atingido por um tiro nas costas de um agente policial.

Na sequência da celebração religiosa, uma passeata nas ruas do centro do Rio pedia justiça por vítimas de violência do Estado brasileiro.