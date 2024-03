O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta quinta-feira (14/3), de uma sessão de fotos para a divulgação do novo perfume que ele vai lançar este mês.

O produto é uma parceria com a Loja do Divo, do maquiador e influenciador Agustin Fernandez.

As fotos serão utilizadas para divulgação do produto. Nela, o ex-presidente aparece no meio, junto com maquiador e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.



O perfume foi anunciado no dia 6 de março. A Loja do Divo já possui parcerias com a família Bolsonaro, com Michelle tendo feito outros produtos de beleza, skincare e até uma fragrância que leva seu nome.

A venda vai começar a ser feita às 19h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (21), data que marca o 69° aniversário de Bolsonaro.