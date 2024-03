O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre foi visto no exterior como uma raposa política, com grande capacidade de interlocução. Foi com essa admirável habilidade que, nos dois primeiros mandatos, ele conseguiu atrair um amplo apoio de diversos espectros políticos. Pois, agora, na visão de analistas estrangeiros, Lula dá sinais claros de que perdeu muito dessa visão política e, pior, está ficando cada vez mais parecido com o antecessor dele, Jair Bolsonaro, ao dizer e fazer tantas bobagens.



“É inacreditável o que estamos vendo no Brasil. Economicamente, o país está se saindo muito melhor do que o imaginado inicialmente. Quando Lula tomou posse, a percepção era de que a economia brasileira sofreria muito até se recolocar novamente de pé. As surpresas positivas vieram na economia, mas, infelizmente, acompanhada da decepção com o comportamento de Lula, que tem cometido uma série de gafes, que só atrapalham o governo”, diz um economista de um banco português.

A avaliação geral de sete analistas políticos e econômicos ouvidos pelo Blog ao longo da última semana é a de que Lula perdeu a mão nas falas e está cercado por pessoas que não têm a visão ampla de que o Brasil precisa. O Palácio do Planalto, em vez de ser um centro de pensamento e de ações estratégicas na política, mais parece um puxadinho de compadres pouco preparados para exercerem os cargos que ocupam.

