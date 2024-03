O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), não vai poder participar do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador mineiro Romeu Zema (Novo), no qual os chefes executivos discutirão a questão da dívida do estado. O motivo é que o vice mineiro está em missão internacional em Paris, na França.

Simões viajou nesta quarta-feira (6/3) para participar do 1º Fórum Global da Construção e do Clima promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) em Paris, na França.

Essa viagem ocorre cinco meses após o vice de Zema ter desembarcado em Paris para promover o destino Minas no continente europeu. Naquela ocasião, Mateus participou de reuniões com a representação da Unesco na França, a empresa de mídia norte-americana Warner Bros Entertainment, o centro cultural Georges Pompidou e o Museu do Quai Branly, além de ter participado da feira World Travel Market (WTM) em Londres.



Zema decidiu ir a Brasília depois de ter sido convidado por Lula para o encontro. O convite veio depois de dois pedidos do governador para uma reunião. O objetivo é discutir a renegociação da dívida do estado com a União, estimada em cerca de R$ 162 bilhões, e a repactuação do acordo de reparação referente ao rompimento da barragem da Mina do Fundão, em Mariana. A agenda desta quarta-feira será a primeira onde estarão presentes todos os envolvidos nas negociações por uma alternativa à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).





O governador será acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Leite (MDB); pela secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luisa Barreto; pelo secretário de Estado, Gustavo Valadares; pelo secretário da Casa Civil, Marcelo Aro; e pelo secretário da Fazenda, Luiz Claudio. Além dos membros do governo de Minas, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente do Congresso e autor da proposta alternativa ao RRF, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também estarão presentes.



Embora tenham se encontrado durante um evento do governo federal em Belo Horizonte no início de fevereiro, onde Zema destacou a prioridade da questão da dívida e da reparação de Mariana, essa também será a primeira vez em que Lula se senta com Zema em uma reunião formal.

A aproximação de Zema com o presidente Lula se dá após a falta de aceitação do plano original, tanto pela maioria dos parlamentares na ALMG quanto pelos servidores públicos.