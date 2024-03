O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, afirmou, nesta quarta-feira (6/3), que um homem foi preso portando uma faca em uma feira onde estava o ex-presidente, em Não Me Toque (RS). Em post no X (também conhecido como Twitter), Wajngarten pediu à Polícia Federal que "apure com lupa" a ocorrência. Bolsonaro esteve na cidade para participar de feira voltada para o agronegócio na terça-feira (5/3).

Recebo com preocupação a informação de que foi preso um homem ontem em Não Me Toque / RS portando uma faca justamente na feira onde o Presidente @jairbolsonaro estava. Solicito à Policia Federal que apure com lupa a ocorrência. Se necessário os advogados do Presidente estão à… — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) March 6, 2024

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul para obter mais informações sobre, mas ainda não obteve retorno.

Wajngarten ainda afirmou que advogados do ex-presidente estão à disposição para acompanhar o caso.