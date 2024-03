Entre as regiões, com exceção do Nordeste, o recuo foi geral

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuou em todas as regiões do país, com destaque nas regiões Sul e Sudeste, diz a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (6/3). No Nordeste, o percentual de queda foi menor. Na região Sul, a desaprovação é de 57%, contra 40% de aprovação. Já no Sudeste, a rejeição é de 52%, contra 44% de aprovação.

No Nordeste, a aprovação do petista é de 68% e a desaprovação é de 31%. Já na região Centro-Oeste e Norte, o petista é aprovado por 50% dos eleitores e desaprovado por 47%.

O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro, por meio de entrevistas presenciais junto a 2.000 eleitores de 16 anos ou mais em todos os estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.