De acordo com a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (6/3), a rejeição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os evangélicos é de 62%, o maior patamar desde o início do terceiro mandato do petista. Em dezembro do ano passado, a avaliação do presidente neste grupo era negativa para 56% dos entrevistados.

Conforme o levantamento, a atuação do petista é aprovada por 35% dos evangélicos, sendo o menor percentual de aprovação neste grupo desde o primeiro levantamento, feito em fevereiro de 2023. No final do ano passado, a aprovação do presidente entre evangélicos era de 41%. 3% dos eleitores não souberam ou não responderam ao questionamento.

Desde o início do mandato, o presidente Lula encontra maior dificuldade de aceitação entre o público evangélico, resistência que vem desde a campanha eleitoral. Os evangélicos apoiaram em peso o então presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que se associou a lideranças como o pastor Silas Malafaia e o bispo Edir Macedo.

Católicos

Entre os católicos a aprovação do petista é maior, mas a rejeição também teve um leve aumento. A aprovação do mandato do petista caiu de 61% para 58% neste segmento, em comparação a dezembro de 2023.



Já a rejeição subiu de 37% para 39%, em comparação ao mesmo período. 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam ao questionamento.

O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro, por meio de entrevistas presenciais junto a 2.000 eleitores de 16 anos ou mais em todos os estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.