Edir Macedo diz que orou para curar câncer de Lula: 'Deus nos usou'

O bispo e fundador da igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, disse que orou para curar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando ele foi diagnosticado com um tumor na laringe, em 2011.





Em um vídeo publicado nas redes sociais, o religioso disse que o petista "deve a Deus" pela cura. No vídeo, Edir Macedo alegava que não deve nada a Lula, e afirmou que o presidente não dedicou medidas ao setor evangélico, nem à Record TV - emissora a qual ele é proprietário, nos seus dois primeiros mandatos.

"O Lula esteve oito anos no governo. Pergunta a ele o que ele me fez, o que ele me deu? O que ele me deu? O que ele deu à Igreja? O que ele deu à Record? Ele não deu nada, ele apenas fez o que ele tinha que fazer, como fez com todas demais emissoras de propaganda. Obviamente que pagou, honrou lá seus compromissos. Mas eu não devo nada ao Lula. Eu estou livre", diz Edir Macedo.