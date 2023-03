PF cumpre mandados de prisão em MG de oito suspeitos de atos golpistas

Mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Capinópolis, São João Del Rei, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia (foto: Ed Alves/CB) A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta sexta-feira (17/3), 32 mandados de prisão preventiva e 46 mandados de busca e apreensão em dez estados, incluindo Minas Gerais. Esta é a oitava fase da Operação Lesa Pátria, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).





O objetivo da operação é identificar participantes, financiadores ou apoiadores os atos terroristas que levaram à depredação do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

Hoje, os mandados são cumpridos nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.