Novo presidente do STM: 'Alexandre de Moraes não invadiu nossa competência'

Novo presidente do Superior Tribunal Militar (STM), tenente-brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente (foto: Renato Souza/CB/DA Press) O novo presidente do Superior Tribunal Militar (STM), tenente-brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente, afirmou que o Supremo não invadiu a competência da justiça militar, ao comentar as ações da Corte em relação aos atentados de 8 de janeiro contra as sedes dos Três Poderes.









"Em nenhum momento o ministro Alexandre de Moraes invadiu a nossa competência. A Justiça Militar julga crimes contra o patrimônio que estão sob a nossa guarda ou situações específicas que envolvem a atividade militar, o que não é o caso. Temos em primeira instância duas ações, uma contra um general que falou muito mal do Exército", disse.





O novo presidente do STM afirmou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como missão pacificar o país e disse acreditar que o chefe do Executivo tem o perfil certo para esta tarefa. "As Forças Armadas vão contribuir para a harmonia e pacificação. Estamos todos sob a autoridade do presidente Lula. Ele tem essa tarefa de pacificação. Não será fácil, mas ele tem capacidade para isso", completa.

Leia: PF cumpre mandados de prisão em MG de oito suspeitos de atos golpistas

Indiretamente, o tenente-brigadeiro do ar criticou as tensões institucionais criadas na gestão de Jair Bolsonaro. "Nós vimos o que aconteceu. Um poder falando mal do outro, aquele clima de hostilidades, quando na verdade todos estavam trabalhando pelo Brasil. O Supremo é o órgão que dá a última palavra. Uma palavra que tem de ser respeitada", diz.





O militar tomou posse na Corte na tarde dessa quinta-feira (16/3). O presidente Lula participou do evento.





Além dele, tomou posse como vice-presidente José Coelho Ferreira. Pparticiparam da cerimônia também a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e o procurador-geral da República, Augusto Aras.





O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também estava no local e se sentou ao lado de Lula. Outra autoridade presente foi o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti.





O chefe do Executivo chegou ao local por volta das 16h30 e não discursou.