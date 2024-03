Apoiador de Bolsonaro que se parece com Lula contou que há quatro décadas é confundido com o petista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma videochamada com um apoiador nessa terça-feira (5/3). O homem, chamado Célio, estava presente na manifestação bolsonarista que ocorreu na Avenida Paulista no último dia 25 de fevereiro. Ele viralizou nas redes sociais por causa da semelhança com o presidente Lula (PT), opositor político de Bolsonaro.

“Eu te vi nas imagens na [avenida] Paulista. É, a gente leva para o humor também, né? E eu fiquei feliz de te ver ali, se manifestando democraticamente, de forma respeitosa… e a sua fisionomia, me desculpe, rodou o Brasil todo”, disse Bolsonaro na chamada. Ele estava acompanhado do deputado federal Tenente Coronel Zucco (PL-RS).

O sósia de Lula disse que não foi a primeira vez que é comparado com o petista. “Há 40 anos eu trago esse cabra [Lula] comigo”, contou ao ex-presidente. Célio afirmou ser mineiro, natural de Passa Tempo, no Centro Oeste do Estado. Mas, nas últimas quatro décadas, vive em Jaboticabal, no interior de São Paulo.

Bolsonaro ligou para o apoiador antes de embarcar para a feira de agronegócio Expodireto Cotrijal, em Passo Fundo (RS). Ao final da ligação, Célio fez um pedido ao ex-presidente: “Não nos abandone.”