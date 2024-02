Sem a tradicional blusa verde e amarela e em silêncio, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), compareceu ao ato bolsonarista, convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe e investigado pela Polícia Federal (PF).

Zema durante a semana discutiu e avaliou se participaria do ato e foi convencido por aliados políticos a estar na Avenida Paulista, neste domingo (25/2). Hoje, ele almoçou com o ex-presidente ao lado dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

Nas fotos tiradas durante o encontro, a escolha de roupa do governador chamou a atenção: o mineiro trajava uma blusa branca com as palavras: “arreda, trem, uai e sô”. Essa camisa também foi usada por Zema durante o ato na Paulista.

Apesar de ter marcado presença na manifestação e de ter chegado junto com Bolsonaro ao trio elétrico cercado por milhares de pessoas, o chefe do Executivo mineiro não teve acesso ao microfone. Os governadores presentes foram representados no "palanque" pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na hora de discursar.

Antes de Tarcísio falar, a pessoa responsável pela condução do evento informou que os governadores presentes seriam representados pelo ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro. Além de Zema, Jorginho Mello e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foram ao evento.

Apesar de não falar, Zema foi mencionado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Michelle apenas nomeou o governador entre os presentes, enquanto Jair lembrou de Zema ao citar o atentado sofrido em Juiz de Fora, em 2018.

O ex-presidente chegou até mesmo a confundir a cidade natal do governador. Na fala, Bolsonaro disse que Zema era de Juiz de Fora, mas o governador é natural de Araxá.

Na agenda oficial do governo, outro evento foi marcado para depois dos atos bolsonaristas. O encontro foi com o chefe do governo tucano do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que deve ser aclamado pré-candidato do PSDB à Presidência da República para 2026.

Vale relembrar que o governador também cogita se candidatar ao Planalto e, embora tenha ido aos atos bolsonaristas, recentemente se sentou com o presidente Lula (PT) durante a visita do chefe do Executivo brasileiro em Minas Gerais para discutir a dívida mineira estimada em R$ 160 bilhões.

Porém, mesmo com uma possível negociação com Lula, o governador mineiro criticou as falas do presidente sobre a guerra na faixa de Gaza e também se manteve ao lado de Bolsonaro nos atos deste domingo. Por ter ido aos atos, Zema acabou virando alvo dos deputados alinhados com o presidente Lula.

Pela primeira vez

Jair Bolsonaro tem convocado manifestações em seu apoio em meio a uma tensão crescente com o Judiciário, situação que não é nova para ele, inclusive durante seu mandato presidencial. Mas a participação do governador em um ato como este foi inédita. Isso porque Zema só subiu em palanques políticos com o ex-presidente durante as eleições presidenciais de 2022. Ele não esteve presente nas manifestações do dia 7 de setembro, por exemplo.

Na época, o governador mineiro disse respeitar os atos, apesar de considerar o momento como inadequado para essas manifestações por conta da pandemia de COVID-19.