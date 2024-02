Antes de participar da manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (25/2), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) almoçou com os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL); e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes.

Zema confirmou sua presença no ato na sexta-feira. Ele estava estudando se iria ou não, mas depois de conversar com aliados políticos, bateu o martelo. Vale relembrar que o governador está em negociação com o presidente Lula (PT) sobre a dívida mineira estimada em R$ 160 bilhões.

Além dos governadores, o senador e ex-ministro Rogério Marinho (PL) também esteve presente.

“Encontro de peso. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos!”, escreveu Tarcísio em uma publicação que acompanhava a imagem.

Desde a manhã deste domingo (25/2), os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro já se reúnem na Avenida Paulista. Bolsonaro convocou a manifestação em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal (PF) sobre um suposto plano de golpe de Estado elaborado por ele e aliados. Segundo o advogado do ex-presidente, Fabio Wajngarten, são esperadas 700 mil pessoas no ato.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou, na sexta-feira (23/2), que o ato contará com um esquema reforçado de policiamento, com cerca de 2 mil agentes a postos para garantir a segurança.