O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que ficou “feliz” com a confirmação de eleições presidenciais na Venezuela, marcadas para o dia 28 de julho. As declarações foram dadas à imprensa nesta quarta-feira (6/3), pouco antes da recepção ao primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.

Lula já havia conversado sobre eleições com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, durante encontro da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). “O que eles me disseram na reunião que eu tive na Celac é que vão convidar olheiros do mundo inteiro”, disse Lula.

Questionado sobre a participação da oposição no pleito, após o principal nome contrário a Maduro ser barrado, Lula disse que “nada vale” se o grupo se comportar de forma similar à oposição brasileira. "Se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento do nosso aqui, sabe, nada vale", afirmou.

A data escolhida pelo governo Maduro para novas eleições presidenciais coincide com o aniversário de Hugo Chávez, ex-presidente que governou a Venezuela entre 1999 e 2013, quando morreu. Nicolás Maduro está na poder desde a morte de seu padrinho político.

A escolha da data do pleito foi do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgão controlado pelo governo. Em outubro a gestão Maduro e a oposição assinaram o documento que acordou a realização das eleições e estabeleceu as diretrizes do processo.