Além do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), outros políticos mineiros irão marcar presença no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acontece neste domingo (25/2), na Avenida Paulista, em São Paulo, às 15h.

De acordo com o advogado do ex-presidente Fabio Wajngarten, são esperadas 700 mil pessoas no ato, com a presença confirmada de quatro governadores e mais de cem parlamentares. Destes, ao menos dez parlamentares mineiros estão confirmados.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, e o senador Cleitinho (Republicanos-MG) estarão presentes. A informação foi confirmada pelas assessorias dos parlamentares.

Os congressistas gravaram um vídeo ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o deputado estadual Bruno Engler (PL), que também estará no ato, convidando apoiadores a participarem da manifestação.

O deputado estadual Caporezzo também vai ao evento deste domingo. Neste sábado (24/2), ele publicou um vídeo ao lado do ex-presidente, já em São Paulo. “Quem está por São Paulo, compareça amanhã, um evento nosso, patriótico, disciplinado, pacífico, pela nossa liberdade. Quem está em casa e não pode vir, assiste aí, vai ter muita gente transmitido pelo YouTube e até mesmo televisão”, disse Jair Bolsonaro, ao lado de Caporezzo.

Outro parlamentar estadual que compõe a lista é o deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), irmão do senador Cleitinho. Presidente do PL em Minas Gerais, o deputado federal Domingos Sávio também confirmou presença à reportagem do Estado de Minas.

Confira a lista dos mineiros confirmados* no evento:

Senador Cleitinho (Republicanos)

Deputado federal Domingos Sávio (PL-MG)

Deputado federal Eros Biondini (PL-MG)

Deputado federal Junio Amaral (PL-MG)

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG)

Deputado federal Zé Vitor (PL-MG)

Deputado federal Maurício do Vôlei (PL-MG)

Deputado estadual Bruno Engler (PL-MG)

Deputado estadual Caporezzo (PL-MG)

Deputado estadual Eduardo Azevedo (PL-MG)

Os nomes foram confirmados em contato direto com os parlamentares ou assessores

Apoiadores mineiros

Além das autoridades, caravanas estão sendo organizadas para levar apoiadores mineiros para a capital paulista. Foi informado por uma fonte ao Estado de Minas que, no mínimo, cinco ônibus partirão de Belo Horizonte. Os ônibus devem sair da capital na noite deste sábado e retornar à capital mineira no começo da noite de domingo.

Governador mineiro presente

O governador Romeu Zema também confirmou presença no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela assessoria do Governo de Minas.

Jair Bolsonaro convocou a manifestação em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal (PF) sobre um suposto plano de golpe de Estado elaborado por ele e aliados.

Com ele no ato estarão, pelo menos, quatro governadores, o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); e o de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

No início da semana, ao ser questionado sobre o evento, o governador de Minas Gerais havia dito que "todo ato pró-democracia, pró-liberdade é sempre bem-vindo". No entanto, ele ainda não havia confirmado presença.



Segundo Jair Bolsonaro, será um “ato pacífico” em defesa do “nosso Estado Democrático de Direito”. Ele ainda pediu para que seus apoiadores não levem faixas contra outros políticos ou instituições.

O ex-presidente também fez um pedido para que não ocorram outros atos simultaneamente fora da capital paulista. O evento é organizado pelo líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou, ontem (23/2), que a manifestação contará com esquema reforçado de policiamento. Serão cerca de 2 mil agentes a postos para garantir a segurança.

"O patrulhamento terá reforço ao longo do percurso do ato - a medida também reforçará orientações a todos que precisarem se deslocar pela região. Além de equipes do Comando de Policiamento da Região Central, o efetivo será composto por policiais da Força Tática; Rocam; 7º Baep; Batalhão de Choque, Cavalaria, Policiamento de Trânsito e Comando de Aviação da Polícia Militar", informou a secretaria.

Também estarão disponíveis para o monitoramento de eventuais ocorrências drones do sistema Olho de Águia e câmeras fixas e móveis.