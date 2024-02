O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL), disse que o ato do ex-presidente, que acontece neste domingo (25/2), em São Paulo, é um evento “de família”. Em suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (23/2), o parlamentar disse que “lacradores” não são bem-vindos na manifestação. Ainda segundo Ciro Nogueira, o ato não tem intenção de ofender nenhuma autoridade ou instituição, mas apenas demonstrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A manifestação foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após ele e seus aliados serem alvos da operação Tempus Veritatis da Polícia Federal (PF), no início deste mês, que investiga uma organização criminosa que teria atuado por um golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito.

No X (antigo Twitter), Ciro Nogueira fez uma relação entre passar o dia de domingo com a família e a manifestação convocada para este final de semana. “Domingo é dia de família. É quando nos reunimos na casa das nossas referências, geralmente pais ou avós, em busca de alegria e apoio. É de lá que vem a força para enfrentarmos mais uma semana e os desafios que ela pode trazer. E é exatamente num dia tão simbólico, com esse espírito de família, que nos reuniremos na Av. Paulista neste domingo. Lá, estaremos ao lado do nosso líder Bolsonaro para ouvi-lo e apoiá-lo”, disse Ciro Nogueira.

“Agora, é bom avisar: parentes inconvenientes não são bem vindos e ele já avisou que não aceitará palavras de ataque a ninguém. Então, fica aqui o aviso aos famosos "lacradores": se quiser atacar ou ofender alguém ou alguma instituição, nem apareça no domingo. Domingo é dia de família!”, completou.