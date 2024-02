A defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, afirmou, na noite desta quinta-feira (22/2), que ele "respondeu serenamente a todas as perguntas que lhe foram formuladas" durante o depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília.

"A defesa informa que Anderson Torres respondeu serenamente a todas as perguntas que lhe foram formuladas. Anderson Torres esclareceu todas as dúvidas em relação aos fatos investigados e reafirma sua disposição para cooperar com as investigações. O ex-ministro acredita na Justiça e confia nas instituições brasileiras", informou a nota assinada pelo advogado Eumar Novacki.

Leia também: 'Bolsonaro vai falar do futuro do Brasil', diz advogado sobre ato em SP



Outro que decidiu falar foi o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. Diferente do ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa de Costa Neto comunicou que o presidente do PL compareceu à Polícia Federal e respondeu a todas as perguntas feitas pelos investigadores. Entretanto, a defesa optou por não fazer qualquer comentário adicional sobre as investigações em curso.

O depoimento ocorre em meio à operação que investiga uma possível tentativa de golpe de Estado, supostamente liderada por Bolsonaro e membros de seu governo, especialmente ministros da ala militar.