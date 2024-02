O ex-ministro da Justiça, Flavio Dino, tomou posse, nesta quinta-feira (22/2), como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao assumir o cargo, o novo ministro receberá um acervo inicial de 341 processos em tramitação, dentre os quais estão casos relacionados às conclusões finais da CPI da COVID-19 do Senado, que têm como um dos alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Em 13 de dezembro, Dino passou por uma sabatina no Senado, onde foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) após uma sessão de 10 horas e 2 minutos, com um placar de 17 votos a favor e 10 contra. No plenário do Senado, seu nome recebeu 47 votos a favor e 31 contra. A aprovação foi obtida por uma margem estreita, e houve resistência por parte dos congressistas da oposição em relação ao ex-ministro e ex-senador.

Dino é o segundo nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O primeiro foi Cristiano Zanin, seu ex-advogado.