A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou, nesta sexta-feira (23/2), que o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista para o próximo domingo (25), às 15h, contará com esquema reforçado de policiamento. Serão cerca de 2 mil agentes a postos para garantir a segurança.

"O patrulhamento terá reforço ao longo do percurso do ato - a medida também reforçará orientações a todos que precisarem se deslocar pela região. Além de equipes do Comando de Policiamento da Região Central, o efetivo será composto por policiais da Força Tática; Rocam; 7º Baep; Batalhão de Choque, Cavalaria, Policiamento de Trânsito e Comando de Aviação da Polícia Militar", informou a Secretaria.

Também estarão disponíveis para o monitoramento de eventuais ocorrências drones do sistema Olho de Águia e câmeras fixas e móveis.

A coordenação da operação contará com o Centro de Operações da PM (Copom), onde também estarão presentes representantes de outros órgãos, como secretarias municipais, Guarda Civil Municipal (GCM), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), entre outros.

Nesta sexta-feira (23), Bolsonaro divulgou um novo vídeo nas redes sociais convocando apoiadores a participar da manifestação. Segundo o advogado do ex-chefe do Executivo, Fabio Wajngarten, são esperadas 700 mil pessoas.

"Amigos de todo Brasil, em especial de toda São Paulo. Daqui a dois dias, no domingo, o nosso encontro na Paulista. Um ato pacífico pelo nosso Estado Democrático de Direito. Pela nossa liberdade, pela nossa família e pelo nosso futuro", disse Bolsonaro no vídeo. O ato é organizado pelo líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia.

Na semana passada, Bolsonaro pediu que apoiadores façam uma manifestação "séria, disciplinada e pacífica" e que não ocorram outros atos simultaneamente fora da capital paulista. Quinta-feira (22/2), ele prestou depoimento na sede da PF em Brasília, mas se manteve em silêncio.