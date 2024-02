Carlos Marcelo, Ígor Passarini e Rafael Bernardes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou, em entrevista ao Estado de Minas, que espera unir as forças do campo democrático de Belo Horizonte ainda no primeiro turno das eleições municipais de 2024.

“O cenário eleitoral em Belo Horizonte ainda está se desenhando. Espero que a gente consiga juntar as forças democráticas, de preferência no primeiro turno, contra a extrema direita negacionista, essa gente que aparece nas redes digitais com um discurso maluco e que na hora de governar não sabe o que fazer”, respondeu Lula sobre a possibilidade de uma frente única, com o prefeito Fuad Noman e o deputado federal Rogério Correia (PT) juntos.

Rogério conversou com a imprensa no Aeroporto da Pampulha durante a recepção ao presidente na capital mineira nessa quarta-feira (7/2). Ao ser questionado sobre um eventual apoio de Lula a Fuad, ressaltou que é pré-candidato com apoio do Chefe do Executivo nacional.

“O presidente Lula me apoia. O partido tem um pré-candidato, que sou eu, mas vamos costurar alianças com outros setores da esquerda aqui em Belo Horizonte. Porém, não é esse assunto que o presidente veio tratar aqui”, escreveu.

A deputada federal e pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte pelo PDT, Duda Salabert, também conversou com os jornalistas e disse que é "totalmente possível" se unir a Fuad, mas somente em eventual segundo turno.

"A gente tem buscado construir uma articulação com o campo progressista com PT, Psol e Rede. Não temos articulação com o prefeito Fuad Noman para o primeiro turno. Entendemos a importância dele enquanto prefeito, mas nos encontramos em campos diferentes porque ele tem uma visão muito mais próxima à direita - no que se refere a questões sociais e econômicas - do que o PDT e o campo de esquerda", ponderou.