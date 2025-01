“Bois antigos”



Cruzo com um rebanho de bois.

Lindos, mansos, antigos.

Pretos e brancos.

Vão calados margeando o rio.

No entardecer, voltam para aquele lugar

que será o passado.

Avançam silenciosos na névoa.

Carregam consigo os mistérios.

*

“Carregamos a espingarda”

de uma viagem à Serra da Capivara

I

Somos seres de natureza nômade.

A seca trouxe

o primeiro hominídeo

que cruzou as águas e pisou nessa terra

desértica, árida, arcaica.

Com ele, chegou a migrância.

Partilhamos o sopro

com os neandertais,

e o uso do fogo

para chamar

ou espantar os espíritos.

Observar as rochas pintadas

é como tentar rebobinar

uma memória partida:

arrancaram sua raiz,

ela não nos sustenta:

somos criaturas cambaleantes.

II

O caçador que habita a pedra

me persegue com sua espingarda:

saberá ele que eu também escondo

minha oficina lítica

num caderno quadriculado

onde fabrico utensílios de combate

(palavras e outros disparos)

porque me sei

sempre ameaçada pela fera?

*

é disso que se trata:

inventar a fé nas corolas

— coroas do reino vegetal,

ser floresta

apesar da rigidez dos ossos

e verdejar o mundo nem que seja na linguagem

*

O céu tão azul, tão outro, é um abismo em cor e vertigem. Uma imitação do paraíso. De perto, percebo os sulcos nos muros, as trincas nos vidros. Sob a terra, os bulbos das peônias semeados no ano anterior. Esquecidos. São ossos enterrados que crescem ferozmente como o esqueleto de um corpo desconhecido: cotovelos, joelhos, fêmur, torso, costelas, dedos, unhas, tudo plantado na terra como um inseto encalhado na resina. Você, hirto em sua espera, aguarda que esse núcleo seco floresça e que os talos rami fiquem como urtigas aos quatro cantos da casa.



Não sabia que ao sul as plantas vivem uma germinação violenta.

Menos o musgo, que avança como uma tartaruga sobre as pedras.

É meio-dia e o inferno fere.

*

o quintal é meu outro

fora de mim.

Quando estou nele

é como estar dentro de alguém

Sobre a autora e o livro

Nascida na Suíça italiana, Prisca Agustoni mora no Brasil desde 2002. Poeta, tradutora e professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, venceu o Prêmio Oceanos 2023 com “O gosto amargo dos metais” (7Letras, 2022).

Entre outros livros, lançou “Animal extremo”(Patuá, 2017), “O mundo mutilado”(Quelônio, 2020),“Rastros”(Círculo de Poemas, 2022),“Pólvora”(Macondo, 2022)e“Arqueologias”(Peirópolis, 2024). Seu novo livro, inicialmente direcionado exclusivamente aos assinantes do Círculo de Poemas, chega às livrarias em 10 de fevereiro. “Quimera” é dividido em cinco partes: “Tempo verde”, “Eu também sou a fera”, “As quimeras”, “Seres rupestres” e “Céu extinto”.

“Quimera”

De Prisca Agustoni

Círculo de Poemas

152 páginas

R$ 69,90 (e-book: 48,90)

Nas livrarias a partir de 10/2