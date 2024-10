A Livraria Jenipapo recebe nesta terça-feira (22/10) o historiador Lucas Pedretti para uma roda de conversa sobre seu livro “A transição inacabada: violência de estado e direitos humanos na redemocratização” (Companhia das Letras, 2024).

O encontro acontece às 19h na Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte e conta também com a apresentação da professora do Departamento de História da UFMG, Heloisa Starling; e com a participação de Francis Duarte, que assim como os dois debatedores, integra o Projeto República.

O livro foi lançado no contexto das recordações dos 60 anos do Golpe de Estado que instaurou a ditadura militar no Brasil, mas foca justamente no outro extremo cronológico do regime. A obra aborda como as Forças Armadas arquitetaram sua saída do poder de forma a não apenas evitar punições pelas incontáveis violações aos direitos humanos, mas a estruturar uma rede de violência e opressão que até hoje aflige milhões de brasileiros socialmente vulnerabilizados.

Pedretti foi entrevistado para a edição do caderno Pensar de 25 de maio e falou sobre o processo de pesquisa e elaboração de “A transição inacabada”. O historiador e professor destacou que entender como se deu a saída de cena dos militares é tão importante para entender o Brasil contemporâneo quanto recordar a ruptura democrática que iniciou o período de 21 anos de ditadura no país.

A apresentadora do debate, Heloisa Starling, também foi entrevista pelo Pensar neste ano. A prolífica autora de livros sobre a história do Brasil falou ao Estado de Minas sobre “A máquina do golpe - 1964: como foi desmontada a democracia no Brasil”, obra lançada em capítulos neste ano pela Companhia das Letras.

Nesta empreitada, Starling se detém às minúcias dos acontecimentos que, entre 31 de março e 15 de abril de 1964, suspenderam a democracia brasileira e a impuseram um sono profundo só encerrado em 1985. As datas marcam a saída das tropas comandadas pelo general Olympio Mourão de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro e a posse de Humberto Castello Branco, primeiro a comandar a ditadura militar.



Serviço

Conversa sobre o livro “A transição inacabada: violência de estado e direitos humanos na redemocratização”

Participantes: Lucas Pedretti (autor do livro) e Francis Duarte

Apresentação: Heloisa Starling



Livraria Jenipapo - Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi



Nesta terça (22/10), às 19h