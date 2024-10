Egana Djabbarova

Tradução de Maria Vragova e Prisca Agustoni

uma mancha de petróleo era o seu coração

não se compadecia com ninguém

e não sabia amar

era uma mancha

no lugar dos braços e rosto,

mas ela transbordou

e agora todo o país

cheira a combustível

ou algo parecido

eis a época

não tivemos sorte

ficamos sem casa

sem esperança e sem sono

e continuamos esperando

quando a bela mulher entrará

na sala e dirá que isso

é apenas um filme

que todos estão sãos e salvos

e ninguém está preso

que é uma simples performance

e que todos somos bobos



cala-se, psssiu, não meta o nariz, não vá para lado algum, não escreva nada nas redes sociais

por que você precisa mais do que todos?

viva tranquila, do que você não gosta?

foram vocês que criaram em nós um medo genético

implantado como um estimulante liberador de correntes cerebrais a cada segundo

o que vocês dizem em sua defesa?

foram vocês que nos vestiram com trajes militares e nos obrigaram a entoar canções de guerra

foram vocês que nos prometeram um céu pacífico sobre a cabeça e quebraram a promessa.

nós não acreditamos mais em vocês.

vocês roubaram o nosso futuro, enterraram os nossos sonhos,

destruíram o que tínhamos de mais importante

o que vocês dizem em sua defesa?

eu sonhava em morar numa casa com os meus filhos,

com a minha esposa, num mundo bonito e agradável,

onde todos poderiam falar, onde tudo falaria comigo

vocês cortaram nossas línguas, joguem-nas no fogo,

é melhor queimá-las do que tê-las eternamente pregadas no céu da boca

o que vocês dizem em sua defesa?

todos os meus amados partem,

todos os meus amados levam consigo

lugares, palavras, lembranças,

retiram os resíduos do tanque com água

o que vocês dizem em sua defesa?





os livros desmancham-se com o peso das palavras censuradas,

o branco é declarado preto e tudo cheira a queimado

o que vocês dizem em sua defesa?

quando adormecemos,

falamos uma à outra: eu te amo,

marcamos no mapa o abrigo mais próximo

o caçador de sonhos não nos ajuda

o que vocês dizem em sua defesa?

quando o sangue se transforma em vergonha, e queremos rasgar os passaportes

o que vocês dizem em sua defesa?

o tempo se transformou em um tumor espesso do tamanho do olho mágico,

todos os que conheço engolem tristes as palavras,

engasgam com elas ao invés de dormirem tranquilos

o que vocês dizem em sua defesa?

digam ao menos alguma coisa.



toda vez quando alguém grita

para o cobrador do ônibus:

aprenda russo

eu tenho uma sensação estranha:

uma mistura de raiva e constrangimento

incômodo e sentimento de culpa

apesar de ensinar russo como língua estrangeira

quando um segurança me diz:

é proibido ofender os importados

referindo-se aos europeus

eu entendo que é permitido ofender os asiáticos

entristeço, quero voar

sei lá para onde, voltar à pátria mítica

onde você é como um pedaço de carne de porco na mesa muçulmana

cada vez que a mamãe me diz:

seja cuidadosa

pois é fácil nos ofender

eu me lembro das eternas palavras

exatas de Tsvetáieva:

caminhamos sob a raiva humana

e tudo torna-se compreensível.



em todo casamento azerbaijano

você deve saber dançar

mover graciosamente os braços

mover suavemente os braços

mover divinamente os braços

como animais delicados e graciosos

mas eu não sei,

não sei dançar assim,

me arrastam para a pista de baile

uma tia, uma noiva desconhecida e uma prima

mas eu não quero, eu não sei fazê-lo

me envergonho

minha colega da oitava série

me perguntou por que tinha os braços tão peludos

seus braços eram brancos

neles não se via

pelo nenhum

eu me achava anormal

então peguei nas mãos

a navalha do meu pai

a navalha paterna fez-me membro idôneo à sociedade

absolutamente normal

o meu primeiro amor infeliz

tinha os braços brancos

de delicada porcelana

cobertos de pintas vermelhas

estamos sentadas no restaurante

eu estico as mangas ao infinito

o meu segundo amor infeliz

tinha os braços brancos de porcelana

sempre escorregadios

fundiam-se com o mundo

branco como a página de um livro qualquer,

por algum motivo sempre branca

minha colega

minha professora

minha conhecida

o policial que maltratava grosseiramente um migrante

todos eles tinham braços brancos

incapazes de dançar.

Sobre a autora e o livro

Nascida em Ecaterimburgo em 1992, a russa Egana Djabbarova é filha de pais azerbaijanos e por isso, enfrentou muitas vezes a xenofobia da sociedade de seu país. Além de poeta, é pesquisadora e professora de literatura russa e russo como língua estrangeira. Na sua obra, se destacam os temas das imigrações, alteridade e decolonialidade.

Publicou o romance “As mãos das mulheres da minha família não serviam à escrita” (No Kidding Press) em 2023, e as antologias poéticas “Bosphorus” (2015), “A pose de Romberg” (2017) e “O botão de alarme vermelho” (2020). Ganhadora do prêmio Estreia Poética da revista Nova Juventude (2016), é professora de escrita criativa na Creative Writing School, na Escola de Práticas Literárias e na Write like a girl.

A autora esteve em Belo Horizonte na última terça-feira para o lançamento de “Rus bala” (Ars et Vita), sua primeira antologia poética editada no Brasil, na Livraria Quixote, na Savassi. O título significa “criança russa” em azerbaijano e a tradução dos poemas é de Maria Vragova e Prisca Agustoni.