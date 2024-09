A pedido do Pensar, as autoras elegeram seus livros inesquecíveis e as leituras recentes mais marcantes

As escritoras Isabela Noronha, de "Carlabê", e Silvana Tavano, de "Ressuscitar mamutes", conversam sobre seus mais recentes romances neste sábado, a partir de 10h30, na Livraria Jenipapo (R. Fernandes Tourinho, 241, Savassi).



Leituras inesquecíveis

Silvana Tavano



Não esqueço de “Stoner”, de John Williams, editado pela Rádio Londres em 2015. Até então inédito por aqui, Williams faz muito com pouco; desde a primeira leitura, me impressiona a forma como ele constrói uma história apaixonante partindo de uma existência banal. O livro continua me surpreendendo cada vez que volto a ele e reencontro Stoner, um homem silencioso, triste, e sua vida sem graça, marcada pela monotonia e por impossibilidades. Com clareza e muita sensibilidade, a narrativa dá conta de retratar a complexidade de um personagem que passa pelo mundo sem deixar vestígios, mas que, ainda assim, é fascinante.

Isabela Noronha



Escolho “As meninas”, de Lygia Fagundes Telles. Conhecia os contos da Lygia, mas cheguei a esse romance há menos de dez anos. Me lembro de começar a história e sentir que havia eletricidade correndo na página – um efeito que passei a buscar em tudo que escrevo. Me encanta a sofisticação do jogo narrativo, o narrador mutante que usa diferentes pontos de vista para falar de um período curto (e definidor) na vida das protagonistas enquanto desenha um momento duro da nossa história.



Leituras recentes e marcantes

Silvana Tavano



Entre as leituras recentes, destaco dois livros de jovens escritoras brasileiras: na prosa de “John”, de Julia de Souza (Âyiné), e na poesia de “Palavra Nenhuma”, de Lilian Sais (Círculo de Poemas), o mesmo tema – a morte do pai – assume formas diferentes e igualmente bem executadas, que me encantaram pela delicadeza e pelo belíssimo trabalho com a linguagem.

Isabela Noronha



“Garota, mulher, outras”, de Bernardine Evaristo, me marcou pela coragem, pela liberdade formal que, por si só, parece dizer: veja aonde a literatura pode chegar. Também ficaram em mim “Distância de resgate” da Samantha Schweblin, pelo ritmo e pelo clima arrepiantes dessa narrativa inteira em diálogos, e “Soroca”, da Angela Marsiaj, uma história que entrelaça o Brasil de hoje e de ontem e nos faz refletir sobre o tempo e a força do amor.