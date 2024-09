Capa da edição do Pensar de 13 de julho, “Puro”, da mineira Nara Vidal, ganhará as telas e tradução em língua inglesa. Os direitos para adaptação audiovisual foram adquiridos pela produtora que tem como um dos sócios o cineasta Jeferson De. “Eu viajava para São Paulo quando a Buda Filmes me contactou para uma conversa”, lembra a escritora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Fiquei imensamente feliz porque acho que muitos autores imaginam seus livros como filmes. Mas era algo tão distante de mim que fiquei surpresa com a proposta. Acho que Puro é um livro que propõe imagens fortes e personagens marcantes, então, a linguagem audiovisual pode ser, apesar de desafiadora por conta da forma do texto, muito vívida e sensível”, acredita a autora.

Nara também celebra a venda dos direitos da publicação em território de língua inglesa para a editora novaiorquina Printim Editions, com previsão de publicação nas livrarias americanas e inglesas a partir de abril de 2025. “Acho que, apesar de ser emoldurada nos anos 30, a história conversa com o ciclo histórico de avanço de pensamentos e discursos da extrema-direita pelo mundo. Parece que o discurso racista, preconceituoso e demagógico é generalizado”, complementa Nara Vidal.