Carambaia e as questões contemporâneas

A Carambaia completa dez anos em abril e inaugura nova linha de lançamentos de não ficção voltada para questões contemporâneas. Saúde mental, política, sociologia e comportamento entram no rol de lançamentos da editora. “Döppelganger”, da ativista canadense Naomi Klein (foto) – autora dos best sellers “Sem logo” e “A doutrina do choque” –, sobre o submundo da desinformação e das fake news, e “Diário de uma invasão”, relato da invasão russa pelo escritor ucraniano Andrei Kurkov, estão entre os primeiros títulos. O lançamento inicial é “Esquizofrenias reunidas”, de Esmé Weijun Wang, coletânea de ensaios que propõem uma discussão sobre os limites da loucura.

‘Coleção de outono’ da Dublinense

O verão, enfim, se foi e a nova estação chega com novidade literária. A editora Dublinense decidiu reunir os seus lançamentos, mesmo bem diversos, em uma só fornada.



O primeiro resultado da iniciativa insólita é a Coleção de Outono 2024, com cinco títulos inéditos (quatro romances e um livro de não ficção) de autores de diferentes nacionalidades. Eis os cinco primeiros lançamentos: “O vício dos livros”, ensaios do português Afonso Cruz sobre a leitura, e os romances “Boulder”, da catalã Eva Baltasar, “A patroa”, da francesa Hannelore Cayre, “Cantoras”, de Caro De Robertis, de origem estadunidense-uruguaia e “Merci”, do brasileiro Robertson Frizero.

Homens no divã

“Homens em análise: travessias da virilidade”, primeiro livro do psicanalista, doutorando e mestre em Psicologia Vinícius Lima, será lançado neste sábado (23/03), às 11h, na Livraria Quixote. O autor vai autografar a obra, que convida o leitor ao debate a respeito do se fazer “homem” a partir de exemplos de casos e referências clássicas da psicanálise, como Freud e Lacan. O prefácio é do doutor em Psicanálise Marcus André Vieira e o posfácio do psicanalista e escritor Gilson Iannini.

Sertanejos em debate

A nova edição do “República Jenipapo”, projeto promovido pela Livraria Jenipapo e República da UFMG (coordenado pela professora Heloísa Starling), será na próxima terça-feira (26/3), às 19h, na praça da Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi, BH), com o livro “Canção sertaneja e política agrária durante a ditadura militar”(Editora UFMG), de Marcela Telles Elian de Lima. Com entrada franca, o encontro vai discutir a obra de 224 páginas que retrata o projeto de Brasil rural exposto nas canções sertanejas. Além da autora, participa do debate o historiador e jornalista Paulo César de Araújo, autor de “Eu não sou cachorro, não” e da biografia “Roberto Carlos em detalhes”.