Andityas Matos





“semeadura”

correm como

crianças

para dentro de

seus

ônibus

que as

espalharão

por todos

todos os

cantos da cidade

como crianças

por todos

os cantos

da cidade

é o que fazem

— e não podem

deixar de fazer —

os ônibus

*

“onça”

depois de tantos anos

você vai ficar aí

parado?

vem cá

chega mais

é isto o

inferno

não se preocupe

era aqui

mesmo

que você

tinha

que chegar

de qualquer jeito

você

aqui

está

no

lugar

certo

dizem ser

o inferno

mas você

vai ver

que as coisas

não são

tão

más

assim



*

“causa mortis”

foi encontrado

com grandes

enormes

poemas digitados

no campo

notas

do celular

*

“que sufoco!”

andam pelos tetos estão cheios

deles que andam sem dúvida

pelos tetos cheios cheios

deles parecem espíritos

*

“Kafka no fórum”

perdeu o prazo

porque protocolou

antes do

prazo

*

“quimera”

sempre se aproveitar da juventude

dela esperar o dragão de grandes fuças

caçar sendo caçado

e desejar o podre beijo lá

lá no fundo da garganta

minha senhora

não sou mais do que um

instrumento

*

“no jardim”

o álcool o tornara alegre

caminhava entre fungos

os beijava com doçura

aqui minha menina

lá o soldado bem-feito

mais para além

o pai de todos

sua horta era uma

festa

lá todos poderiam

se quisessem

ser absolvidos

SOBRE O AUTOR

Andityas Matos é escritor, tradutor e professor na Universidade Federal de Minas Gerais. “Estupidez” é o quarto e último livro de poesia da série “Descantos d’escárnio e maldizer” escritos por Andityas entre 2019 e 2022, que inclui os poemários “Deus está dirigindo bêbado e nós estamos presos no porta-malas” (Urutau, 2019), “Poemas para a noite dos mortos-vivos” (Urutau, 2020) e “Poemas póstumos: fantasias para rapazes e moças durante o genocídio” (Kotter, 2021). Na visão do autor, os quatro livros refletem sobre a “imbecilidade e a boçalidade que se tornaram o ambiente ‘normal’ no Brasil dos últimos anos, vendo na poesia não uma arma de combate ou uma solução milagrosa, e sim uma rota de fuga, um escape subterrâneo, uma aposta no êxodo.”



“Estupidez”

• De Andityas Matos

• Projeto gráfico de Preto Matheus

• Impressões de Minas Editora

• 134 páginas

• R$ 60,00

Lançamento neste sábado (23/03), a partir das 16h, no Mama/Cadela (rua Pouso Alegre, 2048 – Santa Tereza, Belo Horizonte)