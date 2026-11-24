A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) condenou os dois réus acusados como responsáveis pelo incêndio que matou 10 adolescentes e feriu outros três no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, das categorias de base do Flamengo. Os acusados foram considerados culpados por unanimidade de votos. Danilo da Silva Duarte e Weslley Gimenes foram condenados a oito anos de detenção em regime inicial semiaberto.

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Engenheiro de produção, Duarte fazia parte da Diretoria Operacional da empresa NHJ. O grupo era responsável por fornecer módulos habitacionais, justamente os que eram utilizados pelos atletas como alojamentos.

Era ele quem fazia as análises técnicas dos produtos que faziam parte da fabricação dos contêineres, que serviam como casa para os meninos. Gimenes, enquanto isso, era engenheiro estrutural da NHJ, e elaborou o projeto estrutural dos módulos.

De acordo com a desembargadora Suimei Meira Cavalieri, relatora do processo, a dupla falhou nas respectivas atribuições técnicas, "ao permitir a utilização de estruturas inadequadas para acomodar adolescentes durante a noite".

Nos contêiners, os adolescentes tinham apenas uma porta para entrar e sair, além de janelas com grades fixas e ausência de rotas adequadas de evacuação. Além disso, os painéis tinham núcleo de material inflamável.

A magistrada relembrou que o incêndio foi resultado de um fenômeno termoelétrico no aparelho de ar-condicionado instalado no quarto 6 do alojamento dos jovens. A "precariedade das instalações elétricas", a "incompatibilidade dos equipamentos com os disjuntores previstos no projeto" e as "características inflamáveis dos materiais utilizados na construção dos módulos" fizeram com que o fogo ganhasse ainda mais força. Para a desembargadora, as estruturas deixaram de ser local de descanso e passaram a ser "armadilhas".

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O incidente aconteceu em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio, em 8 de fevereiro de 2019. Todos os jovens eram atletas do clube carioca, e tinham entre 14 e 17 anos de idade.