Dois policiais militares foram achados sem vida no interior de uma viatura na manhã desta terça-feira (24). Os agentes foram encontrados em um trecho da rodovia BR-101 situado no município de São Gonçalo, localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

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A principal hipótese considerada para a ocorrência aponta que os dois integrantes da corporação tenham sofrido intoxicação por monóxido de carbono. A apuração inicial avalia que a substância tenha sido expelida pelo próprio veículo em que os servidores se encontravam.

Como os agentes foram localizados

O caso veio à tona depois que a dupla parou de atender às repetidas tentativas de contato feitas pela central de comunicações. Diante da ausência de retorno por parte dos ocupantes, outros policiais foram até o ponto onde o veículo estava estacionado.

Ao chegarem ao local exato da rodovia, os policiais encontraram o automóvel totalmente trancado. No interior do veículo, os dois ocupantes já estavam desacordados.

Socorristas do Corpo de Bombeiros compareceram ao trecho da rodovia e confirmaram os óbitos. Peritos da Polícia Civil também estiveram no local para examinar a viatura. Os detalhes da ocorrência seguem sob apuração contínua dos órgãos responsáveis.

Quem eram os policiais militares

As vítimas trabalhavam no 1º Batalhão de Polícia Militar, unidade sediada no bairro Venda da Cruz. A corporação confirmou as informações pessoais e a trajetória de cada um dos agentes:

Cabo Rômulo Medeiros: o militar tinha 39 anos, integrava as fileiras da corporação havia sete anos e deixa um filho.

Em posicionamento divulgado por meio de nota, a Polícia Militar manifestou sua solidariedade aos familiares dos dois servidores. No comunicado, a corporação também expressou o seu luto pelas perdas.