PM morto a tiros e irmã que infartou ao saber da notícia são sepultados

O subtenente da Polícia Militar Leandro Assumpção Valentim, de 54 anos, e sua irmã, Nair Cristina Rodrigues, foram sepultados no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O militar morreu após ser baleado durante uma tentativa de roubo. Logo após receber a notícia e ver o corpo do irmão, Nair sofreu um infarto fulminante.

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O velório e a despedida de Nair aconteceram no mesmo endereço, poucas horas antes da cerimônia do subtenente. Dezenas de agentes de segurança compareceram para prestar a última homenagem ao colega de farda. O policial recebeu aplausos dos presentes e homenagens com a presença da banda da corporação.

Muito abalados com as duas perdas na família, os parentes preferiram não dar declarações durante as despedidas. O militar deixa esposa e três filhos.

Circunstâncias da abordagem em Benfica

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (13), na Comunidade do Amorim, em Benfica, na Zona Norte carioca. Valentim aproveitava o dia de folga para visitar amigos na região, localidade onde tinha morado em anos anteriores.

Conforme informações da corporação, homens armados em um veículo branco abordaram o militar para tentar assaltá-lo. Os criminosos dispararam contra a vítima e conseguiram escapar imediatamente após a ação.

Socorro médico e trajetória na corporação

Equipes socorreram Valentim e providenciaram a transferência com urgência para o Hospital Geral de Bonsucesso. Apesar do atendimento na unidade médica, o subtenente não resistiu à gravidade das perfurações causadas pelos tiros.

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Valentim dedicou 29 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O agente atuava no 6º BPM, unidade sediada no bairro da Tijuca.