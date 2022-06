Candidata sofre infarto e morre em concurso da PM do Ceará

A prefeitura emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da candidata (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Uma candidata do concurso público da Polícia Militar do Ceará morreu durante a realização do teste de aptidão física, realizado na cidade de Fortaleza, capital do estado. Darlene Sonaria Ferreira, de 30 anos, sofreu um infarto durante uma das provas e não resistiu.

A candidata era dentista por formação e foi aprovada nas provas objetivas do concurso PM CE, para o cargo de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Complementares. Ela chegou a ser atendida pela equipe médica no local e chegou a ser encaminhada, consciente, ao hospital, mas não resistiu e acabou falecendo.



“Ela sempre foi assim de conseguir as coisas na garra. Ela queria ser oficial da PM. Sempre viveu longe de casa em busca dos sonhos dela”, afirmou uma prima da vítima ao G1.



Darlene nasceu no município de Riacho de Santana, no Rio Grande do Norte, mas atualmente trabalhava como dentista no município de Iracema, no interior do Ceará.

Em uma publicação nas redes sociais, a prefeitura de Iracema lamentou o falecimento precoce da concurseira. “ Um ser humano admirável, um excelente profissional. Descanse em paz minha amiga, que Deus traga o conforto aos familiares”, disse uma seguidora, no perfil oficial da prefeitura no Instagram.



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do estado lamentou o falecimento de Darlene e ressaltou que a Avaliação de Capacidade Física é de responsabilidade da organizadora do concurso, a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista – Vunesp, e que todos os candidatos apresentam atestado médico que comprova as condições de saúde do participante para a realização da etapa, bem como, assinam “Termo de Responsabilidade”.