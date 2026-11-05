Professor é morto por policial após disputa de velocidade no trânsito
Imagens revelam briga de trânsito momentos antes; família de mestre da USP contesta a versão oficial e agente falta a depoimento decisivo
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A Polícia Civil identificou um militar como o autor dos disparos que causaram a morte do professor Daniel Oliveira de Andrade, de 28 anos. O fato aconteceu na Rodovia Presidente Dutra, no trecho situado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
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O agente investigado atua no 16º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Olaria. Ele era esperado nesta quinta-feira (5/11) para prestar depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, mas faltou à oitiva marcada pelos investigadores.
Câmeras registraram disputa e manobras na via
A apuração conduzida pelas autoridades policiais conta com a análise das câmeras de monitoramento da rodovia. Os registros revelam que os tiros ocorreram instantes após uma briga ligada a uma disputa de velocidade no trânsito.
As imagens captadas pelo circuito mostram que os dois automóveis realizavam manobras perigosas na pista expressa. Toda a movimentação no tráfego seguia no sentido em direção ao Rio de Janeiro, na altura do Bairro de Austin.
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Viagem para comemorar título acadêmico
Daniel morava no estado de São Paulo e seguia viagem de carro rumo ao Rio de Janeiro acompanhado de dois amigos. O grupo de viajantes se deslocava para aproveitar o período de feriado.
O trajeto rodoviário foi planejado para comemorar a formação recente do jovem: Daniel conquistou o título de mestre em Educação Matemática pela Universidade de São Paulo (USP).
Família rebate versão sobre trânsito
Parentes do professor contestam o relato de discussão entre motoristas na rodovia e cobram esclarecimentos das autoridades. A família recusa a narrativa de conflito veicular e relata outro cenário para o momento do ataque.
De acordo com os familiares, o automóvel em que o grupo viajava foi atingido no momento exato em que assaltantes tentavam render um caminhão na rodovia.
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