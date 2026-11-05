Homem é mordido por jacaré ao tentar imobilizar animal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem sofreu uma mordida ao tentar prender um jacaré com uma corda em Santa Cruz, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso ocorreu no último domingo (1º/11), mas só agora as imagens circulam nas redes sociais.

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Em vídeo, é possível ver o réptil andando em uma rua residencial cercado por moradores, crianças de bicicleta e cães. Ao tentar imobilizar o bicho pelo pescoço usando uma corda, o morador sofreu o ataque e recuou.

Ele foi levado ao Hospital Municipal Pedro II, onde recebeu cuidados médicos e, em seguida, foi liberado com orientações. O homem não foi identificado e não sofreu ferimentos graves.

A Patrulha Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Smac) resgatou o jacaré e realizou a soltura em seu habitat natural. Não há informações sobre a saúde do animal.

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De acordo com relatos dos moradores, é comum ver jacarés andando pela região. Pesquisadores relacionam as aparições frequentes à degradação ambiental.

Segundo especialistas, a destruição de ecossistemas empurra os répteis para as cidades em busca de espaços calmos e alimentos. Esses animais não estão perdidos, apenas circulam por locais modificados que antes integravam sua área natural.

Durante os trajetos urbanos, os répteis procuram abrigo sob árvores, veículos e vegetação, além de usar piscinas e lagos artificiais. O período de reprodução também amplia essa movimentação.

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A recomendação é que a população nunca tente manusear o bicho, pois o ataque acontece de forma muito veloz e exata, trazendo perigo de morte. Se ninguém interferir na movimentação, o réptil tende a buscar um ambiente seguro por conta própria.