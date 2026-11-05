Assine
overlay
Início Nacional
VISITA INESPERADA

Homem é mordido por jacaré ao tentar imobilizar animal

Réptil caminhava livremente perto de pedestres antes da investida contra o homem, no Rio de Janeiro

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
05/11/2026 08:59 - atualizado em 05/11/2026 09:06

compartilhe

×
Homem é mordido por jacaré ao tentar imobilizar animal
Morador tenta imobilizar jacaré com corda em rua, antes de sofrer mordida crédito: Redes sociais

Um homem sofreu uma mordida ao tentar prender um jacaré com uma corda em Santa Cruz, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso ocorreu no último domingo (1º/11), mas só agora as imagens circulam nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em vídeo, é possível ver o réptil andando em uma rua residencial cercado por moradores, crianças de bicicleta e cães. Ao tentar imobilizar o bicho pelo pescoço usando uma corda, o morador sofreu o ataque e recuou.

Ele foi levado ao Hospital Municipal Pedro II, onde recebeu cuidados médicos e, em seguida, foi liberado com orientações. O homem não foi identificado e não sofreu ferimentos graves.

A Patrulha Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Smac) resgatou o jacaré e realizou a soltura em seu habitat natural. Não há informações sobre a saúde do animal.

Leia Mais

De acordo com relatos dos moradores, é comum ver jacarés andando pela região. Pesquisadores relacionam as aparições frequentes à degradação ambiental.

Segundo especialistas, a destruição de ecossistemas empurra os répteis para as cidades em busca de espaços calmos e alimentos. Esses animais não estão perdidos, apenas circulam por locais modificados que antes integravam sua área natural.

Leia Mais

Durante os trajetos urbanos, os répteis procuram abrigo sob árvores, veículos e vegetação, além de usar piscinas e lagos artificiais. O período de reprodução também amplia essa movimentação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A recomendação é que a população nunca tente manusear o bicho, pois o ataque acontece de forma muito veloz e exata, trazendo perigo de morte. Se ninguém interferir na movimentação, o réptil tende a buscar um ambiente seguro por conta própria.

Tópicos relacionados:

animal brasil rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay