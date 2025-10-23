Assine
Conheça Jawlene, jacaré fêmea que ficou sem maxilar e viralizou nas redes sociais

  • Tudo começou quando, em 2023, um morador da Flórida encontrou um filhote de jacaré sem o maxilar superior em um pântano próximo a Orlando.
    Tudo começou quando, em 2023, um morador da Flórida encontrou um filhote de jacaré sem o maxilar superior em um pântano próximo a Orlando. Foto: Reprodução/Facebook
  • Ele notificou as autoridades, que conseguiram resgatar o animal alguns dias depois.
    Ele notificou as autoridades, que conseguiram resgatar o animal alguns dias depois. Foto: Divulgação/Gatorland
  • O animal foi então levado para o Gatorland, um parque temático em Orlando voltado ao turismo e à preservação da vida selvagem, que abriga mais de 120 jacarés e crocodilos.
    O animal foi então levado para o Gatorland, um parque temático em Orlando voltado ao turismo e à preservação da vida selvagem, que abriga mais de 120 jacarés e crocodilos. Foto: Flickr - elisfkc
  • O animal foi batizado de Jawlene (em referência à música
    O animal foi batizado de Jawlene (em referência à música "Jolene", de Dolly Parton, com um trocadilho com a palavra "jaw", que significa mandíbula em inglês). Foto: Divulgação/Gatorland
  • Jawlene recebeu tratamento, incluindo medicamentos e vitaminas, já que estava em estado crítico, sem forças para se alimentar sozinha.
    Jawlene recebeu tratamento, incluindo medicamentos e vitaminas, já que estava em estado crítico, sem forças para se alimentar sozinha. Foto: Divulgação/Gatorland
  • Especialistas do parque acreditam que a perda do maxilar superior pode ter sido causada por uma colisão com a hélice de um barco ou por um confronto com outro réptil.
    Especialistas do parque acreditam que a perda do maxilar superior pode ter sido causada por uma colisão com a hélice de um barco ou por um confronto com outro réptil. Foto: Montagem/Reprodução/Gatorland
  • Desde então, Jawlene se recuperou, cresceu e até fez amizade com uma tartaruga chamada Nellie Wafer.
    Desde então, Jawlene se recuperou, cresceu e até fez amizade com uma tartaruga chamada Nellie Wafer. Foto: Reprodução/Facebook Gatorland
  • A cuidadora Savannah Boan compartilhou o processo de recuperação da jacaré nas redes sociais.
    A cuidadora Savannah Boan compartilhou o processo de recuperação da jacaré nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram @savannahboan
  • Os cuidadores estimam que ela tenha entre 4 e 6 anos e pertença à espécie dos jacarés-americanos.
    Os cuidadores estimam que ela tenha entre 4 e 6 anos e pertença à espécie dos jacarés-americanos. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
  • A principal diferença entre jacarés e crocodilos está no formato do focinho e na forma como os dentes se encaixam.
    A principal diferença entre jacarés e crocodilos está no formato do focinho e na forma como os dentes se encaixam. Foto: Domínio público
  • Já os crocodilos têm o focinho mais estreito e em forma de
    Já os crocodilos têm o focinho mais estreito e em forma de "V", e com a boca fechada é possível ver os dentes da mandíbula inferior, principalmente o quarto dente, que se encaixa numa fenda do maxilar superior. Foto: wikimedia commons Dibyendu Ash
  • Além disso, os crocodilos podem viver em águas salgadas, enquanto os jacarés se limitam a águas doces. Os crocodilos também tendem a ser mais agressivos e podem ser maiores que os jacarés.
    Além disso, os crocodilos podem viver em águas salgadas, enquanto os jacarés se limitam a águas doces. Os crocodilos também tendem a ser mais agressivos e podem ser maiores que os jacarés. Foto: flickr - Bernard DUPONT
  • O Gatorland é um parque temático e reserva de vida selvagem localizado em Orlando, na Flórida, fundado em 1949 por Owen Godwin.
    O Gatorland é um parque temático e reserva de vida selvagem localizado em Orlando, na Flórida, fundado em 1949 por Owen Godwin. Foto: Reprodução/YouTube
  • Conhecido como a
    Conhecido como a "capital mundial dos jacarés", o parque também abriga uma ampla variedade de outras espécies nativas e exóticas, como cobras, tartarugas, aves e grandes felinos. Foto: Reprodução/YouTube
  • O icônico portal de entrada, em forma de uma enorme cabeça de jacaré com a boca aberta, tornou-se um
    O icônico portal de entrada, em forma de uma enorme cabeça de jacaré com a boca aberta, tornou-se um "point" para fotos. Foto: Bobak at English Wikipedia
  • Uma das áreas mais populares é o Breeding Marsh, onde os visitantes podem observar centenas de jacarés em um ambiente controlado com passarelas suspensas.
    Uma das áreas mais populares é o Breeding Marsh, onde os visitantes podem observar centenas de jacarés em um ambiente controlado com passarelas suspensas. Foto: Divulgação/Gatorland
  • O parque também oferece atrações emocionantes, como o
    O parque também oferece atrações emocionantes, como o "Screamin’ Gator Zip Line", uma tirolesa que passa sobre áreas repletas de jacarés. Foto: Divulgação/Gatorland
  • Também há shows diários que combinam entretenimento e informações sobre o comportamento dos répteis.
    Também há shows diários que combinam entretenimento e informações sobre o comportamento dos répteis. Foto: Divulgação/Gatorland
  • No
    No "Gator Wrestlin’", um tratador profissional mostra técnicas de segurança e curiosidades sobre esses animais. Foto: Reprodução/YouTube
