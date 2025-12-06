Jacaré Alfredo ataca cachorro em Lagoa Santa
Animal foi puxado para o fundo da lagoa, mas conseguiu se livrar do predador e correr até um shopping próximo, onde foi socorrido
Um cachorro foi atacado por um jacaré enquanto se refrescava em uma lagoa em Lagoa Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (6/12). A cena foi gravada por um homem que passava pelo local.
Nas imagens é possível ver o cachorro entrando na água tranquilamente quando o jacaré, conhecido como Alfredo, se aproximou lentamente por trás e, quando estava próximo o suficiente, atacou, levando sua presa para o fundo da lagoa. Momentos depois, o cão apareceu na margem aparentando desespero e latindo.
Segundo relatos nas redes sociais, o cachorro teria corrido para um shopping próximo, onde foi encontrado com ferimentos. Ele foi resgatado, mas o estado de saúde não foi informado.
O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Lagoa Santa para questionar as medidas de segurança adotadas para evitar ataques do jacaré, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.
Cachorrinha Mel
Em outubro de 2024 o EM noticiou outro ataque em Lagoa Santa. A cachorrinha Mel, de 10 anos, também foi atacada por um jacaré enquanto passeava com seu tutor, Gercino Alves Batista, de 60, professor e mestre de capoeira, pela orla da Lagoa Central da cidade.
Batista explicou, na época, que estava acompanhando uma amiga até a casa dela com a cachorrinha e, quando retornava para casa, por volta da meia-noite, o ataque ocorreu. “Quando ela chegou a uns 5 metros da lagoa, acredito que ela queria tomar água, o jacaré estava escondido e surgiu de repente. Ele agarrou a pata dela e a puxou para água”, relembra o capoeirista.
A cachorra foi salva pelo tutor, que espantou o predador com uma casca de palmeira. O ataque fez com que Mel ficasse com ferimentos na boca, no tronco e com a patinha quebrada.