SETE VIDAS

Jacaré Alfredo ataca cachorro em Lagoa Santa

Animal foi puxado para o fundo da lagoa, mas conseguiu se livrar do predador e correr até um shopping próximo, onde foi socorrido

Izabella Caixeta
Leandro Couri
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
06/12/2025 15:35 - atualizado em 06/12/2025 16:24

Jacaré Alfredo ataca cachorro em Lagos Santa, mas animal consegue se livrar e sobrevive crédito: Reprodução/Redes Sociais/Lucas Gomes

Um cachorro foi atacado por um jacaré enquanto se refrescava em uma lagoa em Lagoa Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (6/12). A cena foi gravada por um homem que passava pelo local.  

Nas imagens é possível ver o cachorro entrando na água tranquilamente quando o jacaré, conhecido como Alfredo, se aproximou lentamente por trás e, quando estava próximo o suficiente, atacou, levando sua presa para o fundo da lagoa. Momentos depois, o cão apareceu na margem aparentando desespero e latindo. 

Segundo relatos nas redes sociais, o cachorro teria corrido para um shopping próximo, onde foi encontrado com ferimentos. Ele foi resgatado, mas o estado de saúde não foi informado. 

O Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Lagoa Santa para questionar as medidas de segurança adotadas para evitar ataques do jacaré, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Cachorrinha Mel

Em outubro de 2024 o EM noticiou outro ataque em Lagoa Santa. A cachorrinha Mel, de 10 anos, também foi atacada por um jacaré enquanto passeava com seu tutor, Gercino Alves Batista, de 60, professor e mestre de capoeira, pela orla da Lagoa Central da cidade. 

Batista explicou, na época, que estava acompanhando uma amiga até a casa dela com a cachorrinha e, quando retornava para casa, por volta da meia-noite, o ataque ocorreu. “Quando ela chegou a uns 5 metros da lagoa, acredito que ela queria tomar água, o jacaré estava escondido e surgiu de repente. Ele agarrou a pata dela e a puxou para água”, relembra o capoeirista. 

A cachorra foi salva pelo tutor, que espantou o predador com uma casca de palmeira. O ataque fez com que Mel ficasse com ferimentos na boca, no tronco e com a patinha quebrada.

