Jacaré na bicicleta: adolescente revela por que amarrou o animal
Jovem que viralizou em imagens impressionantes no Rio prestou depoimento à polícia e tentou explicar motivo para "passeio" com o réptil
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O adolescente que viralizou na internet após ser filmado com um jacaré amarrado em sua bicicleta no Rio de Janeiro afirmou, em depoimento, que sua intenção era apenas "dar uma volta" com o animal. O caso, investigado pela Delegacia de Proteeração ao Meio Ambiente (DPMA), teve seu inquérito concluído e será encaminhado à Vara da Infância e Juventude.
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As imagens, que circularam nas redes sociais, mostram o réptil com a boca imobilizada sendo transportado pelo menor na comunidade do Mandela, na Zona Norte.
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Resgate e a devolução
Segundo o relato do adolescente à polícia, ele encontrou o jacaré no dia 8 de junho enquanto soltava pipa no Valão do Mandela. Ele descreveu o animal como "debilitado" e, após imobilizá-lo, usou fita adesiva para selar a boca, evitando mordidas, e o levou para "passear" de bicicleta.
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O jovem assegurou às autoridades que o jacaré foi devolvido ao mesmo local de onde foi retirado, no valão da comunidade.