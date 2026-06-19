Ciclismo na estrada: 7 dicas de segurança para pedalar em rodovias

O asfalto liso e os trechos longos atraem atletas, mas o compartilhamento do espaço com veículos em alta velocidade exige cuidados redobrados e conhecimento das regras.

Pedalar em rodovias é uma prática que demanda atenção constante, tanto do ciclista quanto dos motoristas. Para minimizar os riscos e garantir que o treino seja seguro, seguir um protocolo de segurança é fundamental. Pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença e evitar acidentes graves.

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Confira sete dicas essenciais para pedalar com mais segurança em rodovias:

Seja visto em qualquer horário: roupas coloridas e chamativas são essenciais, mesmo sob o sol. O uso de luzes de sinalização, tanto traseira (vermelha) quanto dianteira (branca), é obrigatório por lei durante a noite e em túneis, mas é altamente recomendado também durante o dia como recurso crucial para aumentar sua visibilidade para os motoristas. Revise sempre a bicicleta: antes de cada treino, faça uma checagem rápida nos freios, na calibragem dos pneus e na lubrificação da corrente. Uma falha mecânica em alta velocidade pode ter consequências graves. O capacete, embora não seja obrigatório por lei, é indispensável para sua segurança e deve estar sempre bem ajustado e afivelado. Comporte-se como um veículo: o Código de Trânsito Brasileiro determina que o ciclista deve ocupar a faixa da direita e pedalar no mesmo sentido do fluxo dos carros. Sinalize sempre suas intenções com os braços, como ao fazer uma conversão, e respeite semáforos e placas de pare. Pedale de forma previsível: evite movimentos bruscos ou zigue-zagues na pista. Mantenha uma linha reta para que os motoristas possam antecipar sua trajetória. Ao pedalar no acostamento, fique atento a detritos, buracos e desníveis que podem causar quedas. Foco total no trajeto: não use fones de ouvido. A audição é um sentido vital para perceber a aproximação de veículos e outros perigos. Mantenha a atenção no trânsito ao redor, antecipando as ações de motoristas em cruzamentos e acessos. Planeje o percurso com antecedência: opte por estradas com acostamento largo e asfalto em boas condições. Se possível, evite os horários de pico, quando o fluxo de veículos é maior. Informe um amigo ou familiar sobre o seu trajeto e a previsão de retorno. Comunicação é fundamental em grupo: ao treinar com outras pessoas, a comunicação verbal e por sinais sobre buracos, carros ou obstáculos é vital. Mantenha uma distância segura do ciclista à sua frente para ter tempo de reagir a qualquer imprevisto e, em rodovias, a formação em fila única é sempre a mais segura. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.