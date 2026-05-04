5 dicas essenciais de segurança para evitar acidentes de moto na estrada

As constantes notícias sobre acidentes fatais de moto nas estradas do Brasil reforçam a importância de cuidados que podem evitar novas fatalidades e salvar vidas, tanto para pilotos experientes quanto para quem está começando a pilotar.

Adotar uma postura preventiva no trânsito e utilizar os equipamentos corretos são atitudes que fazem toda a diferença. Por isso, reunimos cinco dicas essenciais que aumentam a segurança de quem anda sobre duas rodas.

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Cuidados que salvam vidas no trânsito

1. Use sempre equipamentos de proteção

O capacete é o único item obrigatório por lei e é indispensável, mas a proteção vai além. Jaquetas com protetores, luvas, calças adequadas e botas de cano alto protegem o corpo contra ralados e fraturas em caso de queda. Opte por roupas de cores vivas ou com faixas refletivas, que aumentam sua visibilidade para outros motoristas, principalmente à noite.

2. Mantenha a moto com a manutenção em dia

Verificar a condição da motocicleta regularmente é uma regra de ouro. Antes de sair, cheque os freios, a calibragem e o estado dos pneus, o nível do óleo e o funcionamento de faróis e setas. Uma falha mecânica inesperada pode ser a causa de um acidente grave, algo que a manutenção preventiva ajuda a evitar.

3. Veja e seja visto

Muitos acidentes ocorrem porque motoristas de carros não veem a motocicleta. Para evitar isso, posicione-se nos pontos do retrovisor onde você consiga ver o rosto do condutor. Fuja dos pontos cegos e use o farol aceso mesmo durante o dia. Essa simples medida torna a moto muito mais visível no trânsito.

4. Pilote de forma defensiva

Antecipar as ações de outros motoristas é crucial. Mantenha uma distância segura do veículo da frente, desconfie de movimentos bruscos e redobre a atenção em cruzamentos. Lembre-se que, em uma colisão, o motociclista está sempre mais vulnerável. Pilotar na defensiva significa prever riscos e agir para evitá-los.

5. Atenção redobrada com as condições da pista

Buracos, óleo, areia ou folhas na pista são armadilhas perigosas. Em dias de chuva, a aderência dos pneus diminui e a distância de frenagem aumenta. Reduza a velocidade e evite passar sobre faixas de sinalização ou tampas de bueiro, que se tornam extremamente escorregadias quando molhadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.