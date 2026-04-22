Direção segura: 7 dicas de ouro para evitar acidentes na estrada

Os perigos comuns nas rodovias brasileiras mais movimentadas mostram como uma fração de segundo de desatenção ou imprudência pode mudar tudo. A boa notícia é que muitos acidentes podem ser evitados com atitudes simples e preventivas que dependem apenas do motorista.

Adotar uma postura mais consciente ao volante não só protege a sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Confira sete práticas essenciais para uma direção mais segura no dia a dia.

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1. Mantenha distância segura

Andar colado no carro da frente é uma das principais causas de engavetamentos. A regra dos dois segundos é uma boa referência: escolha um ponto fixo na via e, quando o veículo à sua frente passar por ele, comece a contar. Se você passar pelo mesmo ponto antes de completar dois segundos, aumente a distância.

2. Faça a revisão do veículo

Um carro em bom estado responde melhor em situações de emergência. Verifique regularmente os freios, os pneus, as luzes e os níveis de óleo e água. Pneus carecas, por exemplo, perdem aderência em pista molhada e aumentam drasticamente o risco de acidentes, especialmente em alta velocidade.

3. Esqueça o celular

Usar o celular ao volante é uma infração gravíssima que desvia a atenção do motorista, criando um risco comparável ao de dirigir sob o efeito de álcool. Apenas alguns segundos de desvio de atenção para ler uma mensagem são suficientes para causar uma tragédia. Se precisar usar o aparelho, pare em um local seguro e apropriado para isso.

4. Respeite os limites de velocidade

As placas de sinalização não estão ali por acaso. A velocidade excessiva reduz o tempo de reação e agrava as consequências de uma colisão. Adapte sua velocidade às condições da via, como chuva, neblina ou tráfego intenso, mesmo que esteja abaixo do limite permitido.

5. Cuidado com o tempo

Sob chuva forte, a visibilidade diminui e a pista fica escorregadia. Reduza a velocidade, acenda os faróis baixos e aumente a distância para o carro da frente. Em casos de neblina ou fumaça, a orientação é a mesma. Se a condição for extrema, considere parar em um posto ou local seguro até melhorar.

6. Não dirija com sono

O cansaço diminui os reflexos e a capacidade de concentração de forma significativa. Se sentir sonolência, não insista. Pare para descansar, tomar um café ou, se possível, revezar a direção com outra pessoa. Dirigir cansado é um risco silencioso e muito perigoso.

7. Sinalize suas intenções

A seta é a principal forma de comunicação no trânsito. Use-a sempre que for mudar de faixa, virar ou parar. Avisar os outros motoristas sobre seus movimentos com antecedência evita freadas bruscas e manobras inesperadas, contribuindo para um fluxo de tráfego mais seguro e organizado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.