Fui testemunha de um acidente: o que devo fazer para ajudar e não atrapalhar

Presenciar um acidente de trânsito é uma situação de alta tensão que exige calma e atitude correta para proteger vidas. A primeira reação pode ser decisiva. Saber como agir evita que a testemunha se torne mais uma vítima ou atrapalhe o socorro.

O passo inicial e mais importante é garantir a segurança de todos no local. Antes mesmo de se aproximar das vítimas, sinalize a via para alertar outros motoristas e prevenir novas colisões. Ligue o pisca-alerta do seu carro e posicione o triângulo de segurança a uma distância segura. A recomendação mínima é de 30 metros, mas essa distância deve ser ampliada de acordo com a velocidade da via e as condições de visibilidade, como chuva, neblina ou curvas.

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Com a área sinalizada, o próximo passo é acionar o socorro especializado. Tenha em mente os números corretos para cada situação. O SAMU (192) deve ser chamado para atendimento médico às vítimas, enquanto o Corpo de Bombeiros (193) é acionado em casos de pessoas presas nas ferragens, risco de incêndio ou vazamento de combustível. A Polícia Militar (190) pode ser contatada para controlar o trânsito e registrar a ocorrência. Em acidentes ocorridos em rodovias federais, o número correto é o da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o 191.

O que não fazer ao presenciar um acidente

Tão importante quanto saber o que fazer é entender o que não se deve fazer. Atitudes inadequadas podem agravar ferimentos e colocar vidas em risco. Confira a lista de ações que devem ser evitadas a todo custo:

Movimentar as vítimas: nunca arraste ou mude uma pessoa de posição, a menos que haja um perigo iminente, como um incêndio. Movimentos incorretos podem causar lesões permanentes na coluna.

Retirar o capacete de um motociclista: apenas profissionais treinados podem remover o capacete com segurança, pois uma retirada inadequada pode agravar lesões no pescoço e na cabeça.

Oferecer água ou alimentos: dar líquidos ou comida a uma vítima inconsciente ou em estado de choque pode causar engasgamento. Além disso, a pessoa pode precisar de uma cirurgia de emergência.

Discutir sobre a culpa: o momento do acidente não é a hora de procurar culpados. O foco total deve ser na preservação da vida e no auxílio ao socorro que está a caminho.

Após tomar as primeiras medidas de segurança e acionar o socorro, é importante que a testemunha permaneça no local, em um ponto seguro, para prestar informações às autoridades quando elas chegarem. Seu depoimento pode ser fundamental para esclarecer os fatos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.