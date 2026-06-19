Exame toxicológico: 5 mitos e verdades sobre o 'teste do cabelo'

A obrigatoriedade do exame toxicológico para obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B está gerando muitas dúvidas em todo o país. A nova regra, estabelecida pela Lei 15.153/2025, passa a valer oficialmente a partir de 1º de julho de 2026, embora alguns estados como Minas Gerais tenham antecipado a implementação para 20 de junho. A medida adiciona um novo custo e desperta preocupações sobre o procedimento, popularmente conhecido como "teste do cabelo".

A implementação da nova regra ocorre neste mês de junho/julho de 2026, marcando uma mudança significativa no processo de habilitação brasileiro. Diferente de outros testes, o exame toxicológico de larga janela de detecção consegue identificar o uso regular de substâncias psicoativas em um período de 90 a 180 dias antes da coleta. Para esclarecer os pontos que mais causam confusão, separamos os principais mitos e verdades sobre o processo.

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Mitos e verdades sobre o exame toxicológico

1. Tintura e química no cabelo interferem no resultado?

Verdade, mas com ressalvas. Procedimentos como alisamentos, relaxamentos e o uso de tinturas podem alterar a estrutura dos fios de cabelo e, em alguns casos, dificultar a análise. No entanto, os laboratórios possuem técnicas para minimizar essa interferência. O mais importante é informar o profissional sobre qualquer procedimento químico recente no momento da coleta.

2. Remédios de uso contínuo podem positivar o exame?

Mito, na maioria dos casos. Medicamentos comuns, como analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos e antidepressivos, não são detectados no exame toxicológico. O teste busca por substâncias ilícitas específicas, como maconha, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas e opiáceos. Caso o candidato utilize algum remédio controlado que pertença a essas classes, é fundamental apresentar a receita médica para justificar o uso terapêutico.

3. Estar perto de quem usa droga pode me reprovar?

Mito. O exame é capaz de diferenciar a contaminação externa (contato passivo com a fumaça, por exemplo) do consumo real da substância. A análise laboratorial identifica os metabólitos, componentes gerados pelo organismo apenas após a ingestão da droga. Portanto, a exposição passiva não é suficiente para gerar um resultado positivo.

4. O teste detecta o uso de drogas de um ano atrás?

Mito. A janela de detecção padrão para o exame em amostras de cabelo é de 90 dias. Esse período corresponde ao crescimento de cerca de 3 a 4 centímetros de fio, que é o comprimento geralmente coletado. O teste analisa o que ficou registrado no cabelo durante seu crescimento nesse trimestre. Usos anteriores a esse período não são identificados.

5. Quem é calvo ou tem cabelo muito curto não pode fazer?

Mito. Quando não há cabelo com o comprimento necessário para a análise, a coleta é feita a partir de pelos de outras partes do corpo. As amostras podem ser retiradas do peito, braços, pernas ou axilas. Nesses casos, a janela de detecção pode ser ainda maior, chegando a aproximadamente 180 dias, devido ao ciclo de crescimento mais lento dos pelos corporais.

Em caso de resultado positivo, o candidato fica impedido de prosseguir com o processo de habilitação. O teste deve ser realizado exclusivamente em laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.