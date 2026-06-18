Exame toxicológico para CNH em BH: saiba tudo sobre a nova exigência

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (moto) e B (carro) em Belo Horizonte ganhou uma nova etapa obrigatória: o exame toxicológico. Estabelecida pela Lei Federal nº 15.153/2025, a medida foi confirmada pelo Detran-MG e passa a valer para todos os novos processos de habilitação abertos a partir de 20 de junho de 2026.

De acordo com as diretrizes da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o candidato deve apresentar o resultado negativo após passar no exame prático de direção. Sem o registro válido do teste no sistema Renach, a emissão da Permissão para Dirigir (PPD) ficará bloqueada. Quem já iniciou o processo antes dessa data limite segue as regras antigas e está isento da exigência.

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Como funciona o exame toxicológico?

O objetivo do teste é verificar o consumo de substâncias psicoativas em uma larga janela de detecção antes da coleta. Quando realizado por meio de amostras de cabelo, a análise cobre um período de aproximadamente 90 dias; já quando utiliza pelos corporais, o período avaliado sobe para 180 dias. A intenção é garantir que o futuro condutor não seja um usuário recorrente de drogas.

O procedimento é simples e não invasivo. O candidato deverá procurar um laboratório credenciado, onde uma pequena amostra será retirada. O painel padrão identifica a presença de diversas substâncias, como maconha, cocaína, anfetaminas e opiáceos. A coleta é rápida, indolor e a quantidade retirada é mínima, geralmente de uma área pouco visível da cabeça ou do corpo.

Quanto vai custar e onde fazer em BH?

O custo do exame toxicológico em Belo Horizonte varia entre R$ 120,00 e R$ 165,00, dependendo da rede escolhida. Como o valor não está embutido nas taxas estaduais do Detran-MG, o pagamento é feito diretamente ao laboratório parceiro no momento do agendamento ou no dia da coleta.

O procedimento deve ser realizado obrigatoriamente em redes coletoras vinculadas aos laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), que possuem acreditação do Inmetro conforme a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

A lista completa e atualizada de postos homologados pode ser checada diretamente no portal oficial da Senatran.

O passo a passo para realizar o exame

Diferente de outros exames exigidos na autoescola, o exame toxicológico para as categorias A e B deve ser realizado logo após a aprovação no exame prático de direção, que é a última etapa do processo. Como o laudo emitido possui validade de 90 dias, fazê-lo no início do processo corre o risco de o documento vencer antes de você concluir as aulas práticas.

Encontre um laboratório: Acesse o site da SENATRAN ou consulte a sua autoescola para localizar o posto de coleta credenciado mais próximo em Belo Horizonte.

Agende a coleta: Entre em contato com a unidade escolhida e agende o melhor horário.

Compareça ao local: No dia marcado, leve um documento de identificação oficial com foto (como o seu RG). O procedimento de retirada da amostra de cabelo ou pelo dura poucos minutos.

Aguarde o resultado: O laboratório realiza a análise e insere o laudo eletronicamente direto no sistema Renach do Detran-MG em um prazo de até 15 dias. A liberação do resultado negativo é o que desbloqueia a emissão da sua Permissão para Dirigir (PPD).

Caso o resultado do exame seja positivo para alguma das substâncias analisadas, o candidato fica impedido de receber a habilitação. Por determinação legal, será necessário cumprir uma suspensão temporária e aguardar o prazo de 90 dias para realizar uma nova coleta e tentar dar continuidade ao processo de obtenção da CNH.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.